Источник: в контракте Холанна с «Манчестер Сити» нет особого пункта о переходе в «Реал»

В действующем контракте нападающего Эрлина Холанна с «Манчестер Сити» нет пункта, согласно которому «Реал» имеет особые условия возможного выкупа норвежца в будущем, утверждает Goal.com.

В трудовом договоре 22-летнего Холанна с английским клубом есть множество пунктов, но «Реал» там не упоминается.

Испанский клуб проявлял интерес к Холанну минувшим летом, но норвежский нападающий сделал выбор в пользу «Манчестер Сити».

Его контракт с английским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.

В этом сезоне Холанн провел за «Ман Сити» 12 матчей, в которых забил 19 мячей.