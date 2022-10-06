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Сегодня, 09:51

Источник: в контракте Холанна с «Манчестер Сити» нет особого пункта о переходе в «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

В действующем контракте нападающего Эрлина Холанна с «Манчестер Сити» нет пункта, согласно которому «Реал» имеет особые условия возможного выкупа норвежца в будущем, утверждает Goal.com.

В трудовом договоре 22-летнего Холанна с английским клубом есть множество пунктов, но «Реал» там не упоминается.

Испанский клуб проявлял интерес к Холанну минувшим летом, но норвежский нападающий сделал выбор в пользу «Манчестер Сити».

Его контракт с английским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.

В этом сезоне Холанн провел за «Ман Сити» 12 матчей, в которых забил 19 мячей.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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