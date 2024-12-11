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11 декабря, 23:35

Капелло: «Гвардиола — великий тренер, но он слишком заносчив и самонадеян»

Алина Савинова
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Итальянский тренер Фабио Капелло считает возглавляющего «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу слишком заносчивым и самонадеянным человеком.

«Гвардиола — великий тренер, но он слишком заносчив и самонадеян. Иногда он даже терял трофеи, потому что хотел доказать, что побеждает он, а не игроки. Поэтому он оставлял ключевых игроков вне важных матчей. По моему мнению, это была попытка отобрать внимание и заслуги у своей команды», — приводит Football Italia слова Капелло.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Суперкубок и дважды — Кубок страны, завоевал титул Лиги чемпионов, а также одержал победу в Суперкубке УЕФА. До «Сити» испанец работал в «Баварии» и «Барселоне».

Ранее 53-летний специалист сообщил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его тренерской карьере.

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Фабио Капелло
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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