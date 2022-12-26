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Сегодня, 10:48

Иван Саморано считает, что нападающий Альварес более совершенен, чем Холанн и Мбаппе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Интера» и «Реала» Иван Саморано сравнил нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе.

«Сегодня в современном футболе мне кажется, что Хулиан — самый совершенный нападающий из всех существующих. Он парень, который все делает хорошо. Он очень хорош на флангах, он поддерживает своих товарищей по команде, очень хорошо играет головой, хорошо бьет с правой и левой ноги, владеет своей физической силой на короткой и дальней дистанции.

Например, Холанн не очень хорош на флангах, Мбаппе мы видели, что в качестве центрального нападающего он мало участвует. А Альварес все это хорошо делает», — приводит слова Саморано RMC Sport.

В текущем сезоне АПЛ Альварес сыграл за «Сити» 12 матчей и забил 3 гола. Холанн провел в составе команды 13 игр, забил 18 мячей и отдал 3 голевых паса.

Мбаппе сыграл за «ПСЖ» в чемпионате Франции 14 матчей, записал на свой счет 14 голов и 2 ассиста.

Источник: RMC Sport
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хулиан Альварес
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