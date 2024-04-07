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7 апреля, 22:47

Ивуариец Орье высмеял слова украинца Зинченко о готовности пойти на фронт

Серж Орье.
Фото Global Look Press
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Защитник «Галатасарая» Серж Орье насмешливо отреагировал на слова футболиста «Арсенала» Александра Зинченко, информирует РИА Новости.

27-летний украинец в интервью Би-би-си заявил о готовности приостановить карьеру и вступить в ВСУ в случае призыва по мобилизации.

«Иди прямо к боссу и прекрати этот спектакль. Никто не обязан тебе звонить!» — написал Орье в сторис соцсети Snapchat, добавив смайлик «смех до слез». Также ивуариец подчеркнул, что добровольцев не надо призывать.

31-летний Орье известен по выступлениям за «ПСЖ» и «Тоттенхэм». В феврале он перешел из «Ноттингем Форест» в «Галатасарай».

Орье — двукратный победитель Кубка африканский наций в составе сборной Кот-д'Ивуара.

Источник: rsport.ria.ru
Серж Орье
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