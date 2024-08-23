Изидор: «Я так счастлив подписать контракт с «Сандерлендом». Не могу дождаться, когда начну работать»

Французский форвард Вильсон Изидор заявил, что рад присоединиться к «Сандерленду» на правах аренды.

В пятницу, 23 августа, «Зенит» объявил о переходе 23-летнего игрока в аренду в английский клуб до конца сезона-2024/25 с обязательным правом выкупа.

«Я так счастлив оказаться здесь и подписать контракт с «Сандерлендом». Это удивительный клуб с огромной фан-базой, и когда такой клуб хочет тебя заполучить, это потрясающее чувство. Я не колебался. Это было естественное решение. Я всегда знал, что «Сандерленд» — большой клуб, так что не могу дождаться, когда начну работать и увижу заполненный «Стэдиум оф Лайт». Надеюсь, болельщики будут скандировать мое имя», — приводит пресс-служба «Сандерленда» слова Изидора.

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.