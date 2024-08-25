Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу

От известного игрока чемпионата Англии ушла жена после того, как он привел домой любовницу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в соцсети супруга футболиста получила сообщение от девушки со словами: «Я переспала с твоим мужем». В подтверждение своих слов она прислала фото из постели на фоне снимка игрока с семьей.

Муж заявил, что фото — подделка. Однако его жена не поверила ему, проверила записи с камер и увидела, что футболист действительно приводил домой любовницу. В результате она рассталась с мужем.

Источник не сообщает имя футболиста, однако называет его «хорошо известным» и отмечает, что он ездил на Евро-2024 в составе сборной своей страны.