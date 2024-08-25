Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу

Сегодня, 14:07
От известного игрока чемпионата Англии ушла жена после того, как он привел домой любовницу, сообщает Daily Mail.
По данным источника, в соцсети супруга футболиста получила сообщение от девушки со словами: «Я переспала с твоим мужем». В подтверждение своих слов она прислала фото из постели на фоне снимка игрока с семьей.
Муж заявил, что фото — подделка. Однако его жена не поверила ему, проверила записи с камер и увидела, что футболист действительно приводил домой любовницу. В результате она рассталась с мужем.
Источник не сообщает имя футболиста, однако называет его «хорошо известным» и отмечает, что он ездил на Евро-2024 в составе сборной своей страны.