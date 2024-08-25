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Сегодня, 14:07

Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу

Виктория Кравченко
Логотип АПЛ
Фото Getty Images
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От известного игрока чемпионата Англии ушла жена после того, как он привел домой любовницу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в соцсети супруга футболиста получила сообщение от девушки со словами: «Я переспала с твоим мужем». В подтверждение своих слов она прислала фото из постели на фоне снимка игрока с семьей.

Муж заявил, что фото — подделка. Однако его жена не поверила ему, проверила записи с камер и увидела, что футболист действительно приводил домой любовницу. В результате она рассталась с мужем.

Источник не сообщает имя футболиста, однако называет его «хорошо известным» и отмечает, что он ездил на Евро-2024 в составе сборной своей страны.

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