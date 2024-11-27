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Сегодня, 19:57

Кафельников в шутку пригласил Гвардиолу возглавить «Спартак»

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Бывший российский теннисист, экс-первая рактека мира Евгений Кафельников в шутку призвал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу перейти на работу в московский «Спартак».

Гвардиола возглавляет английский клуб с 2016 года. Под его руководством «Сити» выиграл 18 трофеев, включая 6 титулов АПЛ и Лигу чемпионов (впервые в истории клуба.

«Пеп!!! Ты еще в «МанСити» не ******* [замучился]? Давай в «Спартак» уже», — написал Кафельников на своей странице в соцсетях.

В последних 5 матчах под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» потерпел 4 поражения подряд и сыграл вничью в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), упустив преимущество в 3 мяча. Такая серия поражений случилась впервые в тренерской карьере испанца.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Пеп Гвардиола. Закономерный кризис Гвардиолы. Его судьба решится на «Энфилде». Колонка Казанского

Хосеп Гвардиола
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кафельников

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