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Сегодня, 18:04

Канчельскис назвал позором поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля»

Андрей Канчельскис.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчелькис прокомментировал «СЭ» разгромное поражение «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (0:7) в 26-м туре АПЛ.

«Это позор. Беда. Такого поражения никогда не было в истории», — сказал Канчелькис корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

После поражения «Манчестер Юнайтед» сохранил третье место в АПЛ. В активе команды 49 очков. Они отстают на 9 баллов от идущего вторым «Манчестер Сити», имея игру в запасе.

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Андрей Канчельскис
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