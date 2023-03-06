Канчельскис назвал позором поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчелькис прокомментировал «СЭ» разгромное поражение «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (0:7) в 26-м туре АПЛ.

«Это позор. Беда. Такого поражения никогда не было в истории», — сказал Канчелькис корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

После поражения «Манчестер Юнайтед» сохранил третье место в АПЛ. В активе команды 49 очков. Они отстают на 9 баллов от идущего вторым «Манчестер Сити», имея игру в запасе.