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Канчельскис: «Арсенал» не может себе позволить потерять очки с «Челси»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Челси».

«Последние выступления «Арсенала» оставляют желать лучшего. Непонятно, в какой форме они будут готовы к этой встрече. «Арсенал» не может себе позволить потерять очки в этом матче, иначе шансы на борьбу за чемпионство в Английской Премьер-лиге упадут. Но уверен, что этот «Челси» они выиграют. Несмотря на то, что «Челси» не проигрывает уже два месяца, команда все равно не стабильна. Они все еще в середине таблицы. С приходом нового владельца и обновлением состава, «Челси» все еще ищет свой стиль игры», — сказал Канчельскис ODDS.ru.

Перенесенный матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси» состоится во вторник, 23 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 мск.

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
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