Канчельскис хочет, чтобы Ибрагимов стал его наследником в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» призвал российских футболистов пробовать свои силы в Европе.

«Естественно, хочу, чтобы Амир Ибрагимов стал моим наследником. Я играл в «Манчестере», Аршавин — в «Арсенале», Павлюченко — в «Тоттенхэме», Погребняк — в «Рединге». Не надо зацикливаться здесь на нашем болоте. Сидят и не хотят никуда ехать. Пускай едут, я только буду за. Это развитие, другой уровень жизни, футбола, другое отношение. Все-таки надо развиваться, стремиться к чему-то. Многие футболисты у нас довольствуются тем, что есть, сидят в этом болоте, и все», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ибрагимов родился в 2008 году в Буйнакске. В 2019 году его семья переехала в Англию. Футболист играл за юношеские команды «Шеффилд Юнайтед», затем перешел в «МЮ».

В сезоне-2025/26 в 9 матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 1 июля 2025 года он подписал с клубом профессиональный контракт.