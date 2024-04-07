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Сегодня, 16:07

Канчельскис: «Ливерпуль» готов рвать и метать за Клоппа!»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» после кубкового матча захочет реванша. Поэтому «Манчестер Юнайтед» нужно будет сконцентрироваться. Борьба будет серьезная. Не стоит забывать, что для Юргена Клоппа это — последний сезон. Поэтому мерсисайдцы готовы рвать и метать за Клоппа!» — сказал Канчельскисм ODDS.ru.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага набрал 48 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» Клоппа на втором месте в АПЛ с 70 баллами.

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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