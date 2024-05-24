Канчельскис: «В финале Кубка Англии может произойти чудо»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы команды одержать победу в финале Кубка Англии.

В субботу, 25 мая, «красные дьяволы» сыграют против «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 17.00 мск.

«Фаворит в этой паре — «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы готовится к финалу в приподнятом настроении. Подопечные Пепа сильнее по всем статьям. Естественно, они ближе к своему очередному трофею. Конечно, в финале Кубка Англии может произойти чудо. И оно может произойти, если команды дотянут до пенальти, тогда «МЮ», может, повезет. Но по игре вижу преимущество у «Сити». Нынешний сезон, как и предыдущий, трудно занести в актив Эрику Тен Хагу. Все не так с этим «МЮ» по сравнению с временами Фергюсона. Дело во всем: начиная от тренера и заканчивая президентом. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» вернется в то время, когда крушил всех. Как это было при мне. Нужно время. Все может быть», — цитирует Канчельскиса ODDS.ru.

В сезоне-2022/23 обладателем Кубка Англии стал «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.