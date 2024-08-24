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Сегодня, 10:35

Канчельскис назвал позором решение руководства «Манчестер Юнайтед» не выдавать обеды сотрудникам

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» решение руководства манкунианцев не выдавать ланч-боксы обслуживающему персоналу для сокращения расходов клуба.

«Серьезно, что ли? Я думал, вы шутите. Ну это ужас вообще. Что творят эти американцы? А кофе там и чай не отменили они? Как до такого докатиться, просто катастрофа. Вот видите, чем отличаются эти американцы — такого никогда не было, это просто позор. Как можно сэкономить на обеде, вы мне скажите? Там миллиард работников в «Манчестер Юнайтед», чтобы всех обедом кормить? Они просто издеваются. Как будто сотрудники не работают, не хотят, чтобы клуб выигрывал, просто сидят и дурака валяют получается? Себе-то обеды руководство не отменяет, вот они какие умные», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее в день игры сотрудникам предоставлялся набор, включающий сэндвич, злаковый батончик, пакет чипсов и прохладительный напиток. В клубе отметили, что отказ от ланч-боксов связан с тем, что большая часть еды оставалась нетронутой.

Александр Абустин

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
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