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Сегодня, 11:00

Канчельскис не считает, что большое количество травм — причина неудач тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил влияние количества травм игроков «красных дьяволов» на результаты команды.

«Хорошо, давайте так рассуждать. Если большое количество травм, значит что-то неправильно в тренировочном процессе. Какие тут могут быть отговорки? То доктор виноват, то еще кто-то. Какой доктор виноват?! Большое количество травм — это неправильный тренировочный процесс. Весь мир это знает. Что они там начинают выдумывать и на травмы ссылаться? Значит делайте так, чтобы повреждений не было. Обследуйте правильно футболистов. Узнайте, у кого какая проблема, может хроническое что-то. Вот они дурят народ, что за отношение такое?» — сказал Канчельскис «СЭ».

В первом туре АПЛ «МЮ» с минимальным счетом обыграл «Фулхэм» (1:0). В следующем матче команда сыграет в гостях с «Брайтоном» 24 августа.

Александр Абустин

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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