Канчельскис не считает «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом в матче с «Арсеналом»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, рассказал, что ждет от матча восьмого тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».

«Фаворит «Ман Сити», но не безоговорочно, сказал бы 55 на 45. Гвардиола все еще неудобный соперник для Артеты, но когда-то это должно закончиться. Возможно, у них есть какой-то мандраж. «Арсенал» на протяжении лет десяти проигрывает: вроде близко к победе, а потом бац — и все. Может, проклятье какое или психология. Но тенденция такая есть. Потому что в прошлом сезоне «Арсенал» долго лидировал в чемпионате, но потом начал терять очки, в итоге «Манчестер Сити» тогда в очередной раз стал чемпионом. Букайо Сака, если пропустит матч с «Манчестер Сити», то для «Арсенала» это будет серьезной проблемой. Он является одним из ключевых атакующих полузащитников команды. Но в команде должна быть стабильность, у них много перспективных игроков. Надеюсь, «Арсенал» оправился от потерь и игра будет такая же яркая, как в прошлом сезоне», — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдет 8 октября. Начало — в 18:30 по мск.

После семи туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков. «Арсенал» — третий (17 очков).