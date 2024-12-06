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Канчельскис — об отказе «МЮ» поддерживать меньшинства: «Скоро уже шапки будем надевать в поддержку непонятно чего»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» высказался об отказе со стороны клуба надевать куртки радужного цвета в поддержку сексуальных меньшинств.

«Зачем эти куртки, не пойму? Скоро уже шапки будем надевать в поддержку непонятно чего. Я не понимаю всех этих акций от лиги (АПЛ — Прим. «СЭ»). Не нравится — не надевай. Футбол в политику превращают», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее «МЮ» отказался от использования тренировочной формы радужного цвета в поддержку ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Клуб это сделал ради своего футболиста, марокканца Нуссаира Мазрауи, который отказался надевать такую одежду по религиозным убеждениям.

После этого команда решила, что ни один игрок не наденет подобную куртку, чтобы Мазрауи не стал единственным, публично отказавшимся от этого жеста.

Дарик Агаларов

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Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
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