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Сегодня, 16:53

Канчельскис — об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Они со временем все поймут, и все вернется на круги своя»

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
Андрей Канчельскис.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские футболисты, которые выступали в АПЛ, не попали в ролик с лучшими голами лиги.

«Обидно, что политика вмешивается в спорт. Хотелось бы, чтобы наши игроки присутствовали в этом списке. У нас много футболистов играли в Англии: Аршавин, Павлюченко, Погребняк и я. Мы сами понимаем, что сейчас такая ситуация в мире. Они со временем все поймут, и все вернется на свои круги», — сказал Канчельскис «СЭ».

Всего в видео АПЛ попали 103 гола от представителей 103 стран.

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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