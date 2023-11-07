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Канчельскис: «Мне очень приятно, что я попал в топ-100 лучших футболистов в истории АПЛ, это дорогого стоит»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, что он попал в топ-100 лучших футболистов в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

Россиянин расположился на 99-й строчке рейтинга.

«Мне очень приятно, что я попал в топ-100, но кубок и медаль мне за это никакую не вручили. А вообще это дорогого стоит. Не я это определял, были специалисты. Смотришь на это признание, вспоминаешь былые времена и сейчас в два раза приятнее, чем в то время, когда я выступал в Англии. Тогда мы просто выиграли чемпионат, Кубок, Королева руки нам жала, а мы просто продолжали дальше готовиться к новым сезонам, рутинная работа. Сейчас ты все это по-другому осознаешь и воспринимаешь. Мне очень приятно и я горжусь этим», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru

Канчельскис с 1991 по 1995 год выступал за «МЮ», вместе с которым стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Также он играл в Англии за «Эвертон» (1995-1997), «Манчестер Сити» (2001) и «Саутгемптон» (2002-2003). В общей сложности Канчельскис провел в АПЛ 186 игр, в которых отметился 48 голами.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-nekotorye-rossiyane-mogli-by-popast-v-spisok-top-100-luchshikh-futbolistov-v-istorii-apl-303212/
Андрей Канчельскис
Футбол
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