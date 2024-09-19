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Канчельскис — о желании посетить базу МЮ: «Тен Хаг никого не пускает, чуть ли не армия стоит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном посещении тренировки английской команды под руководством голландского тренера Эрика тен Хага.

«Там сложно, он вообще никого не пускает. Закрытые тренировки. Чуть ли не армия целая стоит! В общем, бред какой-то! Нет так нет. Ничего страшного. Попадем, ребята, не переживайте», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Канчельскис заявлял о желании посетить базу «Манчестер Юнайтед».

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

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