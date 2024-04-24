Канчельскис рассказал о диалоге с АПЛ по поводу включения в Зал славы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что представители АПЛ связывались с ним по поводу введения в Зал славы.

«В нынешней ситуации меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ. Но разговоры были, велись давно. Представители Английской премьер-лиги связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем. Посмотрим, получится ли попасть в Зал славы АПЛ, я свое дело сделал, представлял нашу страну в английском чемпионате, но теперь от меня ничего не зависит. Время покажет», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

22 апреля Зал славы АПЛ пополнили бывшие футболисты «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Джон Терри и Энди Коул соответственно. На данный момент в Зале славы находятся 22 игрока и два тренера.

55-летний Канчельскис в Англии выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», всего он провел там 10 лет.