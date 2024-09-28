Канчельскис рассказал, с какой целью посещал Англию

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своей поездке в Англию.

— Могу назвать это деловой поездкой, — цитирует Канчельскиса Sport24. — Но, конечно, первостепенная цель — увидеться с семьей, которая живет в Лондоне. Представляете, наконец увидел своих детей и внучку, которая учится в школе?! Я счастлив! Сын Андрей и дочка Ева работают, а внучка Эмилия учится. У них все хорошо, спокойно живут в Англии и ни на что не жалуются. Без меня справляются, но если нужно — обязательно помогу. В Лондоне им так же комфортно, как и в Москве.

— В Манчестер заезжали?

— Конечно. Повидался с семьей, а потом два часа на поезде — и в Манчестере. Ездил не ради себя и своих дел, а на могилу к первому сыну. Он умер в 93-м. Его давно со мной нет, и об этом, конечно, тяжело говорить.