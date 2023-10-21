Канчельскис считает, что «Арсенал» может обыграть «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис оценил шансы «Челси» и «Арсенала» на победу в лондонском дерби 9-го тура АПЛ.

«Арсенал» будет ведущим в этой игре. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сложно что-то предсказать, но игра должна быть интересной. «Арсенал» будет иметь больше шансов на победу. Будут голы, но неизвестно смогут ли ответить синие, они плохо начали сезон, но постепенно улучшают результаты. Наверное, пока рано говорить о том, что «Челси» пришел в себя и обрел стабильность. Думаю, хозяева сделают все, чтобы на своем поле не проиграть третий матч подряд", — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» состоится 21 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени. После восьми туров канониры занимают 2-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков. Синие с 11 очками идут на 11-м месте.