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Сегодня, 22:33

Канчельскис считает, что и с ужасной игрой Англия может дойти до финала

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о сборной Англии. Команда заняла первое место в группе, набрав пять очков.

«Англии очень повезло с сеткой. Серьезных соперников на их пути нет. Италия в теории может навязать борьбу, но это не Германия или Испания — сейчас итальянцы не показывают свой лучший футбол. Так что, путь в финал англичанам открыт. Сборная Англии может дойти до финала, показывая ужасную игру. А в финале может произойти все что угодно», — цитирует Канчельcкиса «РБ Спорт».

На чемпионате Европы по футболу в Германии завершился групповой этап. Определились все пары 1/8 финала Евро-2024.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-angliya-mozhet-dojti-do-finala-pokazy-vaya-uzhasnuyu-igru/
Евро-2024
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