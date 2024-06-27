Канчельскис считает, что и с ужасной игрой Англия может дойти до финала

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о сборной Англии. Команда заняла первое место в группе, набрав пять очков.

«Англии очень повезло с сеткой. Серьезных соперников на их пути нет. Италия в теории может навязать борьбу, но это не Германия или Испания — сейчас итальянцы не показывают свой лучший футбол. Так что, путь в финал англичанам открыт. Сборная Англии может дойти до финала, показывая ужасную игру. А в финале может произойти все что угодно», — цитирует Канчельcкиса «РБ Спорт».

На чемпионате Европы по футболу в Германии завершился групповой этап. Определились все пары 1/8 финала Евро-2024.