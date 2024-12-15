Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе: «Ничейный результат против «Сити» будет очень хорошим»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча команды против «Манчестер Сити».

Манкунианское дерби состоится в воскресенье, 15 декабря в рамках 16-го тура АПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Какие у «Сити» проблемы? Они на пятом месте. Проблемы у «Юнайтед», они на тринадцатом. Все болельщики понимают: когда команда выигрывает каждый год, а в один момент попадают в физическом и моральном плане в яму — естественно, все начинают говорить о кризисе. Не вижу никакого кризиса у «Сити», он у «Юнайтед».

Думаю, сегодня будет интересная игра. Конечно, буду болеть за «МЮ». Ведь я болею за те команды, где я играл. Не буду говорить громких слов, лукавить... Конечно, будет сложно. Ничейный результат будет очень хорошим, потому что играют в гостях. Для «Сити» это, конечно, будет плохо», — сказал Канчельскис «СЭ».

В 15 матчах чемпионата «Манчестер Сити» набрал 27 очков и находится на 5-м месте в таблице. «Манчестер Юнайтед» с 19 очками — на 13-м.