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Сегодня, 10:50

Канчельскис считает, что «Ливерпулю» будет непросто в матче с «Борнмутом»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ливерпулем»

«Борнмут» в последних матчах показывает хороший результат. Домашняя игра против «Ливерпуля» пройдет с боевым настроением. Возможно, им удастся не прервать серию победных игр, несмотря на то, что «Ливерпуль» серьезный соперник. Но, думаю, и ничейный результат для «Борнмута» будет очень удачным, и беспроигрышная серия продолжится.

«Борнмут» — боевая команда. Ребята стараются давать бой всем соперникам и не делят команды на лидеров. Они не боятся идти в борьбу. «Борнмут» — нормальная английская команда. В матче против «Ливерпуля» должны показать весь свой потенциал", — сказал Канчельскис ODDS.ru.

Матч 21-го тура английской премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье 21 января в Борнмуте на стадионе «Виталити» и начнется в 19:30 мск.

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
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