Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» находится в критической ситуации

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил состояние «Красных дьяволов».

«У «Манчестер Сити» еще все в порядке. Вот «Манчестер Юнайтед» последние семь лет находится в кризисе. «Юнайтед» уже давно не может выбраться из ямы, в отличие от многих других команд АПЛ. У них мало шансов на победу в чемпионате и rубках. Так что «Манчестер Юнайтед» находится в критической ситуации.

Оценим работу Аморима в конце сезона. Я уже говорил, что Тен Хага надо было давно попросить на выход. Пока не могу сказать, что в игре «Юнайтед» произошли какие-то изменения. Все выводы будем делать в конце сезона», — сказал Канчельскис Metaratings.ru.

После 14 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. Под руководством Рубена Аморима команда провела семь матчей, в которых четыре раза победила, дважды сыграла вничью и один раз проиграла.