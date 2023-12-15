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15 декабря, 23:52

Канчельскис считает, что у Павлюченко не получилось полностью себя проявить в «Тоттенхэме»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о карьере бывшего нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко в английском клубе.

«Думаю, у Павлюченко не получилось полностью себя проявить в «Тоттенхэме». Роману нужно было попасть к своему тренеру. Все равно он оставил свой след в «Тоттенхэме». Его там все помнят и уважают. Общаюсь со многими людьми из «Тоттенхэма» и все о Романе говорят только хорошее. Поздравляю его с днем рождения, я Павлюченко знаю, как порядочного человека. Желаю ему всего самого лучшего», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. Всегт за английский клуб он провел 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-u-pavlyuchenko-ne-poluchilos-polnost-yu-sebya-proyavit-v-tottenhe-me-on-popal-ne-k-svoemu-treneru/
Андрей Канчельскис
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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