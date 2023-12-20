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Сегодня, 13:20

Канчельскис считает, что у «Вест Хэма» нет шансов против «Ливерпуля» в четвертьфинале Кубка Англии

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от четвертьфинала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

«Не ожидал, что «Ливерпуль» сыграет на 0:0 с «МЮ». Обычно их матчи всегда результативные. Но говорил, что ничейный результат будет счастьем в текущем положении «Манчестера». Что касается «Вест Хэма», то у них нет шансов против команды Клоппа. Да, на одну игру можно настроиться, как «МЮ», но так нужно проводить весь сезон. У «Вест Хэма» есть проблемы с защитой. А нулевая ничья — не про «Ливерпуль», так что игра будет интересной и результативной», — цитирует Канчельскиса ODDS.RU.

Матч четвертьфинала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм» пройдет в среду, 20 декабря, на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:45 мск.

Источник: ODDS.RU
Андрей Канчельскис
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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