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Канчельскис — о трансфере Хусанова в «Сити»: «Не вижу никого из российских игроков, за кого могли бы отдать такие деньги»

Сергей Ярошенко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис считает, что за российских футболистов в ближайшее время не будут платить большие деньги.

«Может произойти и такое, что какой-нибудь арабский шейх захочет выложить за нашего футболиста 100 миллионов. Такого нельзя исключать. Но на сегодня я пока не вижу никого из русских игроков, за кого могли бы отдать такие деньги, как за Хусанова», — цитирует Канчельскиса Legalbet.ru.

20 января «Манчестер Сити» официально объявил о переходе Абдукодира Хусанова из «Ланса». Защитник стал первым футболистом из Узбекистана, перешедшим в клуб АПЛ.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера за защитника сборной Узбекистана составила 40 миллионов евро плюс бонусы в размере 10 миллионов.

Источник: Legalbet.ru
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Андрей Канчельскис
Футбол
Абдукодир Хусанов
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