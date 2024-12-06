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Сегодня, 17:50

Канчельскис собирается посетить базу «Манчестер Юнайтед»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» рассказал о своем возможном визите на базу манкунианцев.

«Собираюсь посетить. Но нужно смотреть по занятости. Сейчас, может, новая работа появится — и еще меньше времени будет. А так, если смогу поехать — можно будет это обсудить», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1991-1995 годах и стал двукратным чемпионом Англии в его составе.

Ранее бывший главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не позволил россиянину посетить базу клуба.

Дарик Агаларов

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
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