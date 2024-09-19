Канчельскис сообщил о приглашениях от МЮ и «Эвертона» на матчи клубных легенд

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», что его приглашали на матч легенд клуба против «Селтика».

Легенды «Манчестер Юнайтед» и «Селтика» 7 сентября провели товарищеский матч на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В основное время игра завершилась ничьей, счет 1:1. После матча состоялась серия пенальти, в которой манкунианцы проиграли со счетом 4:5.

«Мне говорили, но я был занят. Было приглашение. И «Эвертон» приглашал. Если бы я был свободен, конечно, поехал бы. Еще успеем. Они поддерживают связь, помогают. Это политика клуба. Профессиональный вид спорта сказывается на здоровье. Когда ты молодой, все нормально. Впоследствии все сказывается, в таких ситуациях помогают всем, чем могут», — сказал Канчельскис «СЭ».

В качестве игрока 55-летний Канчельскис известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину» и «Рейнджерс», а также раменский «Сатурн» и «Крылья Советов».