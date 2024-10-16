Канчельскис заявил, что американские владельцы «МЮ» готовы продать родных матерей за деньги

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» поделился мнением о текущих результатах команды.

«Для болельщиков это беда. Думаю, им в скором времени все это надоест, будут какие-то изменения в дальнейшем. «Манчестеру» с такими финансовыми возможностями надо бороться за Лигу чемпионов, как это делает «Арсенал». Сейчас Артета дает бой. Это говорит о том, что люди выбрали правильное направление, рано или поздно станут чемпионами. А здесь [в «МЮ»] бардак полный. Какая-то безответственность, им пофиг, что происходит в клубе. Пришли американские жулики, которые готовы продать родную мать за деньги», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее издание Daily Mail сообщило, что клуб запретил Фергюсону появляться в раздевалке основной команды. Визиты легенд клуба в раздевалку были частью культуры клуба на протяжении десятилетий.

Фергюсон с 1986 по 2013 год был главным тренером манкунианцев. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом Англии, 5 раз выигрывала Кубок Англии и 10 раз — Суперкубок страны. Также «МЮ» при нем дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз — в Суперкубке УЕФА.