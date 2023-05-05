Канчельскис заявил, что Холанн не забил бы в России 35 мячей

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Говорили, что Холанн мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» играет тогда? Популизм? Естественно. Пусть покажут бумаги, а так только много пафоса — любят задним числом говорить у нас. Если бы хотели его, купили бы. Болельщики шутят, что Холанн забил бы 35 мячей «Химкам» за два матча? Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брейне в полузащите, у нас кто? Холанну в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ. Уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас. У нас настолько «высокий» уровень футбола, что Дзюба, не играв полгода в футбол, разрывает весь чемпионат — просто издевается над людьми, которые похоронили его. Думаю, Эрлин забил бы 25 мячей за сезон, но не 35 точно. Можем только догадываться», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В матче «Манчестер Сити» с «Вест Хэмом» (3:0) 22-летний норвежец забил свой 35-й мяч в нынешнем розыгрыше АПЛ и превзошел достижение Алана Ширера и Энди Коула, которые забивали по 34 гола за чемпионат.