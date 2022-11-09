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Сегодня, 11:12

Канчельскис: «Ливерпуль» не купил бы. Лучше «Эвертон»!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Андрей Канчельскис.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о выставлении «Ливерпуля» на продажу.

«Ливерпуль» был выставлен на продажу? Не слышал о таком. Если бы была возможность купить «Ливерпуль», не купил бы, потому что я играл в «Манчестер Юнайтед». Я лучше бы «Эвертон» купил! (Смеется).
Послушайте, «Ливерпуль» — это история, одна из лучших команд в Англии. Соперничают с «МЮ» по титулам, выигрывали Лигу чемпионов, Кубок Англии. Естественно, это прибыльная команда. Какой смысл продавать курочку, которая несет золотые яйца? Все может быть с клубом, если будет такое предложение, от которого нельзя отказаться. Наверное, найдется покупатель. Это клуб с историей», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее стало известно, что владельцы «Ливерпуля», компания Fenway Sports Group выставила клуб на продажу. В среду, 9 ноября, появилась информация о том, что компания Dubai International Capital готова заплатить 5 миллиардов фунтов за покупку команды.

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
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