Канчельскис заявил, что «Манчестер Юнайтед» поддерживает с ним связь

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», как бывший клуб общается с ним в нынешнее время.

«Если есть какие-то знаковые мероприятия, то мы можем поздравить друг друга. Каждый день не общаемся, конечно, но если есть мероприятия, то они приглашают. Как-то ездили играть за «Манчестер Юнайтед» в Таиланд и Сингапур. Если есть время, то с удовольствием прилетаю туда и мы играем», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис играл за «МЮ» с 1991 по 1995 год. За английский клуб он провел 161 матч, забил 36 мячей и отдал 16 результативных передач.