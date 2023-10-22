Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:22

Канчельскис: «В ближайшие 25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах российских футболистов выступать за клубы АПЛ. По его мнению, россияне не сыграют в чемпионате Англии в ближайшие 20-25 лет.

«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы. Но я думаю, что в ближайшие 20-25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола. Там играют звезды, там другое понимание футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Сам Канчельскис выступал в четырех клубах АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Он является двукратным чемпионом Англии (1992/93, 1993/94).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-v-blizhajshie-25-let-ni-odin-rossiyanin-ne-smozhet-igrat-v-apl/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
6
Обсудить
Читайте также
Косторная заявила, что российское фигурное катание тонет в болоте
Горшков о будущем: «Если и через три года буду играть в «Крыльях» — замечательно!»
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Ливерпуля» Клопп: «Я в восторге от невероятной статистики Салаха»