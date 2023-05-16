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16 мая, 12:30

Канселу покинет «Баварию» после окончания аренды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бавария» вряд ли подпишет на постоянной основе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающего за мюнхенцев на правах аренды, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, «Бавария» не готова платить за португальца 70 миллионов евро, прописанные в качестве опции выкупа в соглашении с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что на 28-летнего защитника также претендуют «Барселона» и «Арсенал».

В текущем сезоне Канселу провел 19 матчей за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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