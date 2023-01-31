Канселу рассказал, что повлияло на его решение перейти в «Баварию»

Новичок «Баварии» Жоау Канселу отреагировал на свой переход в немецкий клуб на правах аренды из «Манчестер Сити».

«У меня было мало игрового времени в последние недели, и это повлияло на мое решение. Отношения с Гвардиолой не при чем. Я хотел отправиться в новое приключение, в этот клуб с большой историей», — сказал Канселу на пресс-конференции.

О трансфере игрока стало известно сегодня, 31 февраля. Срок соглашения с 28-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.