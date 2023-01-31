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Сегодня, 16:51

Канселу рассказал, что повлияло на его решение перейти в «Баварию»

Виктория Кравченко
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Новичок «Баварии» Жоау Канселу отреагировал на свой переход в немецкий клуб на правах аренды из «Манчестер Сити».

«У меня было мало игрового времени в последние недели, и это повлияло на мое решение. Отношения с Гвардиолой не при чем. Я хотел отправиться в новое приключение, в этот клуб с большой историей», — сказал Канселу на пресс-конференции.

О трансфере игрока стало известно сегодня, 31 февраля. Срок соглашения с 28-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 2.5

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Ф2(-1.5)

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1.85
Жоау Канселу
Хосеп Гвардиола
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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