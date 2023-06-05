Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте может стать игроком «Аль-Иттихада», сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, решающая встреча пройдет в ближайшие часы. Высока вероятность, что клуб сможет закрыть сделку по переходу 32-летнего француза.

В прошедшем сезоне Канте провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы. Контракт полузащитника с лондонцами истекает летом.

Ранее сообщалось, что в «Аль-Иттихад» перейдет Карим Бензема, об уходе которого 4 июня объявил «Реал».