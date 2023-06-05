Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:57

Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте может стать игроком «Аль-Иттихада», сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, решающая встреча пройдет в ближайшие часы. Высока вероятность, что клуб сможет закрыть сделку по переходу 32-летнего француза.

В прошедшем сезоне Канте провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы. Контракт полузащитника с лондонцами истекает летом.

Ранее сообщалось, что в «Аль-Иттихад» перейдет Карим Бензема, об уходе которого 4 июня объявил «Реал».

Н`Голо Канте
Футбол
ФК Челси
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший сезон Головина закончился провалом «Монако». За него ответил уволенный тренер Клеман
Фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии
Задержанный по делу об отравлениях сидром дал показания
Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России
Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» объявил о трансфере 16-летнего эквадорца Паеса