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Сегодня, 11:24

Канте хочет продлить контракт с «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Н'голо Канте хочет продлить контракт с лондонским клубом, сообщает Le Parisien.

По информации источника, французский хавбек останется в команде, не смотря на интерес со стороны «Арсенала» и «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что руководство «аристократов» готово предложить 32-летнему хавбеку новый контракт.

Канте играет за «Челси» с 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за «синих» 5 матчей. С августа 2022 года по март 2023 он не играл из-за травмы подколенного сухожилия.

Н`Голо Канте
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