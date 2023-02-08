Канте может возобновить тренировки в общей группе «Челси» на этой неделе

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может приступить к тренировкам в общей группе на этой неделе, сообщает Goal.

По информации источника, 31-летний француз на прошлой неделе начал тренироваться по индивидуальному плану. Ожидается, что скоро полузащитник вернется в общую группу.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Канте провел 2 матча в АПЛ, в которых не отличился результативными действиями. Из-за травмы подколенного сухожилия он выбыл на несколько месяцев и пропустил ЧМ-2022 в Катаре.