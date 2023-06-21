Канте: «Челси» был для меня идеальной возможностью осуществить свои мечты»

Полузащитник Н'Голо Канте поделился впечатлениями от выступлений за «Челси».

Ранее «Аль-Иттихад» объявил о переходе 32-летнего француза.

«Моей мечтой было стать футболистом и попытаться выиграть трофеи, — цитирует пресс-служба лондонскго клуба Канте. — «Челси» был для меня идеальной возможностью осуществить свои мечты. В первый день, когда я присоединился к «Челси», мне сразу сказали, что цель здесь — всегда выигрывать трофеи. Всегда. Мне удалось это сделать, и я очень благодарен своим тренерам, товарищам по команде и болельщикам «Челси» за то, что они помогли мне добиться этого. Несколько лет в этом клубе были отличными для меня и, надеюсь, для болельщиков «Челси».

Канте с 2016 года выступал за «Челси». В минувшем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за травм.