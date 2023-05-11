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Сегодня, 20:14

Канте: «Я хочу остаться в «Челси»

Мария Гусева
Нголо Канте (справа).
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Челси» Н'голо Канте высказался о своем будущем в лондонском клубе.

«Хочу ли я стать частью нового проекта клуба? Конечно. Это интересно, — цитирует Sky Sports Канте. - К сожалению, в этом сезоне «Челси» не соответствовал своему уровню. Но каждый хочет идти по этому пути, по пути успеха и завоевания титулов. Надеюсь, «Челси» снова будет двигаться в данном направлении. Посмотрим, где я в итоге окажусь, но я хочу остаться здесь. И это самое главное», — приводит слова Канте.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Контракт 32-летнего француза с клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Канте провел 9 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Н`Голо Канте
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