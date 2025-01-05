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5 января, 23:07

Ван Дейк — о 2:2 с «Манчестер Юнайтед»: «Все могло быть гораздо хуже»

Алина Савинова
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Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что матч 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2) мог сложиться для мерсисайдцев гораздо хуже.

«Все могло быть гораздо хуже, если быть абсолютно честными с самими собой. У них был большой шанс в конце, и все могло сложиться хуже, чем сейчас. Конечно, я разочарован потерей очков дома, но что есть, то есть. Нам нужно двигаться дальше, и мы это сделаем», — приводит Sky Sports слова ван Дейка.

При этом футболист не считает, что его команда недооценила «красных дьяволов».

«Это все СМИ. Они говорят об этом. К нам это не имеет никакого отношения. Мы готовились к очень сложной игре и не думали ни о чем подобном», — добавил он.

«Ливерпуль» с 46 баллами продолжает лидировать в чемпионате Англии. Следующий матч команда проведет 8 января против «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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