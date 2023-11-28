Капитан «Манчестер Юнайтед» Фернандеш ответил на критику в свой адрес

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что думает о мнении тех людей, которые считают его неподходящим на роль капитана команды.

«Очевидно, никому не нравится, когда их критикуют, но я должен продолжать делать то, что считаю лучшим для своей команды. Что касается «Манчестер Юнайтед», тебя будут критиковать, независимо от того, хорошо или плохо ты поступаешь, делаешь правильные или неправильные вещи. Мне просто приходится с этим смириться. Вначале все было идеально, потому что когда ты сделаешь что-то лучше других, будешь весь в цветах. Но когда результат не приходит, когда не показываешь то, чего все ожидают, наступает трудная часть», — приводит Goal слова футболиста.

Фернандеш выступает за «МЮ» с 2020 года. Всего 29-летний игрок провел 203 матча за «красных дьяволов», отметившись 68 голами и 58 результативными передачами.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 24 очка за 13 туров.