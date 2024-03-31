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31 марта, 17:38

Капитан «Ньюкасла» Ласселлс выбыл на 6-9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена

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Пресс-служба «Ньюкасла» сообщила о том, что капитан команды Джамал Ласселс пропустит остаток сезона-2023/24.

30-летний англичанин получил травму в первом тайме матча 30-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (4:3). По итогам медицинского обследования у футболиста был выявлен разрыв крестообразной связки правого колена.

Ожидается, что на следующей неделе игроку сделают операцию, после которой он будет восстанавливаться 6-9 месяцев.

Ласселс выступает за «Ньюкасла» с августа 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив 1 гол.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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