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16 мая, 12:29

«Кардифф» требует у «Нанта» 110 миллионов евро за ущерб после смерти Салы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валлийский клуб «Кардифф Сити» намерен взыскать 110 миллионов евро у «Нанта» за ущерб, понесенный после смерти погибшего в авиакатастрофе нападающего Эмилиано Салы, сообщает L'Equipe.

По данным источника, «Кардифф» 12 мая обратился в коммерческий суд Нанта с целью взыскать с французского клуба 100 миллионов евро плюс проценты в связи с потерей доходов после смерти Салы. 22 июня представители «Нанта» должны явиться в суд.

Напомним, что в сентябре 2019 года бюро комитета ФИФА по статусу игроков обязало «Кардифф» выплатить первый взнос в размере 6 миллионов евро «Нанту» за трансфер Салы. Валлийский клуб не согласился с этим и в ноябре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в августе 2022 года постановил, что на момент смерти Салы его трансфер из «Нанта» в «Кардифф Сити» состоялся, а потому должны быть выполнены его условия.

В декабре ФИФА запретила «Кардиффу» регистрацию новичков. В январе стало известно, что клуб выплатил «Нанту» первый взнос за трансфер Салы.

В январе 2019 года Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 22 января аргентинец вылетел из Франции на легком одномоторном самолете, который спустя несколько часов пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт и погибший футболист.

В ноябре 2021 года предприниматель Дэвид Хендерсон, организовавший перелет Сала, был приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

Источник: L'Equipe
ФК Кардифф Сити
ФК Нант
Эмилиано Сала
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