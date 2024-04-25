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Сегодня, 11:55

Каррагер дал совет игрокам «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, что думает о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Он заявил, что игроки команды должны приложить все усилия, чтобы достойно проводить тренера.

«Даже если команда лишится шансов на чемпионство, нужно выложиться по максимуму ради тренера», — цитирует Каррагера Sky Sports.

24 апреля «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» со счетом 0:2. Команда Клоппа занимает второе место в таблице АПЛ и отстают от лидирующего «Арсенала» на три балла.

ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
Юрген Клопп
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