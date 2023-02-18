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Сегодня, 09:21

Каррагер хочет видеть Беллингема в «Ливерпуле»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер хочет, чтобы «красные» подписали нападающего дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Я хочу видеть этого парня в красной майке, так что бы сделал все, что он мне скажет. Если у Джуда Беллингема есть сообщение для меня, я готов принимать их весь день», — приводит TalkSport слова Каррагера.

В этом сезоне Беллингем сыграл в 28 матчах, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
Джуд Беллингем
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