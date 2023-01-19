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Сегодня, 08:33

Каррагер надеется на переход Беллингема в «Ливерпуль» летом 2023 года

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер мечтает, чтобы в команду перешел хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

«Заполучить Беллингема было бы грандиозным успехом для «Ливерпуля». Он — подарок для любого клуба. Думаю, «Ливерпуль» не подписал другого полузащитника прошлым летом, так как знал, что Джуд будет доступен в 2023 году. Я бы сказал ему, что побеждать с «Ливерпулем» — особое чувство, которое он не испытает в другом месте», — цитирует Sky Каррагера.

19-летний футболист считается одной из главных трансферных целей «Ливерпуля» на лето 2023 года. Им также интересуется «Манчестер Сити» и «Реал».

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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32%

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обе забьют - да

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П2

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ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
Джуд Беллингем
0
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