Каррагер надеется на переход Беллингема в «Ливерпуль» летом 2023 года

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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер мечтает, чтобы в команду перешел хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.
«Заполучить Беллингема было бы грандиозным успехом для «Ливерпуля». Он — подарок для любого клуба. Думаю, «Ливерпуль» не подписал другого полузащитника прошлым летом, так как знал, что Джуд будет доступен в 2023 году. Я бы сказал ему, что побеждать с «Ливерпулем» — особое чувство, которое он не испытает в другом месте», — цитирует Sky Каррагера.
19-летний футболист считается одной из главных трансферных целей «Ливерпуля» на лето 2023 года. Им также интересуется «Манчестер Сити» и «Реал».
В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.
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Основные источники исследования