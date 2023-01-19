Каррагер надеется на переход Беллингема в «Ливерпуль» летом 2023 года

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер мечтает, чтобы в команду перешел хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

«Заполучить Беллингема было бы грандиозным успехом для «Ливерпуля». Он — подарок для любого клуба. Думаю, «Ливерпуль» не подписал другого полузащитника прошлым летом, так как знал, что Джуд будет доступен в 2023 году. Я бы сказал ему, что побеждать с «Ливерпулем» — особое чувство, которое он не испытает в другом месте», — цитирует Sky Каррагера.

19-летний футболист считается одной из главных трансферных целей «Ливерпуля» на лето 2023 года. Им также интересуется «Манчестер Сити» и «Реал».